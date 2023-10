Visite commentée ⎢Quand la nature fait l’architecture, à la découverte de l’usage des éco-matériaux ! LUMA Arles Pont-de-Crau, 14 octobre 2023, Pont-de-Crau.

Cette visite propose de découvrir des matériaux innovants appliqués notamment dans Le Magasin Électrique, conçu par et pour Atelier LUMA. Le Magasin Électrique est construit et équipé des résultats des recherches menées par Atelier LUMA, depuis les enduits de sa façade aux enjoliveurs de prises. Découvrez une architecture biorégionale, guidée par des principes de localité et durabilité !

Informations pratiques :

Samedi 14 octobre à 14h00

Dimanche 15 octobre à 11h00

Gratuit, sur réservation.

Réservation en amont conseillée. Possibilité de réserver sur place, dans la limite des créneaux disponibles.

LUMA Arles 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur LUMA Arles est un campus créatif interdisciplinaire où à travers des expositions, des conférences, du spectacle vivant, de l'architecture et du design, des penseurs, artistes, chercheurs, scientifiques, interrogent les relations qu'entretiennent art, culture, environnement, droits humains et recherche.

À la fois lieu de production et d’expérimentation pour les artistes comme pour le grand public, LUMA Arles accueille chaque année des expositions d’artistes majeurs, des œuvres de grandes figures de la création contemporaine, des commandes spécifiques et des projets in-situ. Des archives d’artistes, de photographes ou d’expositions, sont accessibles dans des conditions dignes des plus grandes institutions internationales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

