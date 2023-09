[Visite commentée] La Tour : une architecture pour le centre culturel du XXIᵉ siècle LUMA Arles Pont-de-Crau, 14 octobre 2023, Pont-de-Crau.

[Visite commentée] La Tour : une architecture pour le centre culturel du XXIᵉ siècle 14 et 15 octobre LUMA Arles Gratuit sur réservation : www.luma.org

Imaginée avec Frank Gehry, La Tour, située au cœur du Parc des Ateliers se compose d’espaces à usages multiples, véritable lieu d’expérimentation du centre culturel du XXIᵉ siècle. À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, cette visite propose de découvrir les étapes de construction, d’aménagement et de comprendre les complexités techniques de ce bâtiment singulier.

Dates et horaires : samedi 14 octobre à 11h00/ dimanche 15 octobre à 16h00

Lieu de rendez-vous : Entrée de La Tour, au point information

Tarif : Gratuit sur réservation

LUMA Arles 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 65 88 10 00 http://www.luma.org LUMA Arles est un campus créatif interdisciplinaire où à travers des expositions, des conférences, du spectacle vivant, de l’architecture et du design, des penseurs, artistes, chercheurs, scientifiques, interrogent les relations qu’entretiennent art, culture, environnement, droits humains et recherche.

À la fois lieu de production et d’expérimentation pour les artistes comme pour le grand public, LUMA Arles accueille chaque année des expositions d’artistes majeurs, des œuvres de grandes figures de la création contemporaine, des commandes spécifiques et des projets in-situ. Des archives d’artistes, de photographes ou d’expositions, sont accessibles dans des conditions dignes des plus grandes institutions internationales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

Adrian Deweerdt