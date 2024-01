LUMA Arles / « King Coal » Auditorium de LUMA Arles Pont-de-Crau, vendredi 23 février 2024.

LUMA Arles / « King Coal » Le dernier week-end de chaque mois d’octobre à mars, LUMA Arles organise une série de projections suivies de discussions au Parc des Ateliers, en accès libre sur réservation. Vendredi 23 février, 19h00 Auditorium de LUMA Arles Gratuit, sur réservation

Vendredi 23 février à 19h00

King Coal d’Elaine McMillion Sheldon

États-Unis | 2023 | 1h20

Sous-titré en français

Tapisserie lyrique d’un lieu et d’un peuple, King Coal médite sur l’histoire complexe et l’avenir de l’industrie du charbon, les communautés qu’elle a façonnées, et les mythes qu’elle a créés.

La réalisatrice Elaine McMillion Sheldon, nommée aux Oscars, repousse les limites du documentaire avec cette immersion spectaculairement belle et profondément émouvante dans les Appalaches centrales, où le charbon n’est pas seulement une ressource, mais un mode de vie.

Bien que profondément ancré dans les communautés sous le règne du King Coal (le roi Charbon), où McMillion Sheldon a vécu et travaillé toute sa vie, le film transcende le temps et le lieu, soulignant les façons dont toutes sont connectées à travers une mosaïque immersive d’appartenance, de rituel et d’imagination.

Émergeant des grandes ombres des mines de charbon, King Coal démêle la douleur de la beauté, et met en lumière la capacité innée de l’homme à changer.

Bande-annonce

