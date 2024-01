LUMA Arles / Carte blanche à Bouchra Khalili Auditorium de LUMA Arles Pont-de-Crau, samedi 17 février 2024.

LUMA Arles / Carte blanche à Bouchra Khalili Projections et discussion Les luttes en fiction autour des Ambassadeurs. Comment le film devient-il un moteur pour raconter l’histoire ? Samedi 17 février, 16h30 Auditorium de LUMA Arles Gratuit sur réservation

Les luttes en fiction autour des Ambassadeurs, met en lumière l’approche singulière du cinéaste Naceur Ktari dans son film Les Ambassadeurs, première fiction témoignant de la vie et les luttes des travailleurs immigrés nord-africains dans les années 1970 en France.

Samedi 17 février, à partir de 16h30

Les ambassadeurs de Naceur Ktari

France / Tunisie | 1976 | 102 min.

Voix originale Français

Poussé par la révolte, suite au meurtre raciste de Djelali Ben Ali (15 ans) en 1971 , le cinéaste tunisien Naceur Ktari (alors étudiant à Paris) va mener une longue enquête dans le quartier parisien de la Goutte d’or, auprès des travailleurs immigrés. De cette recherche documentée va naître le scénario de Les Ambassadeurs, qui suit les scènes du quotidien et les destins enchevêtrés de plusieurs habitant.e.s du quartier qui font face au racisme quotidien. Que ce soit à l’école, dans la rue, au chantier, au bistrot, dans les commerces ou dans les immeubles, les paroles, gestes et regards de l’indifférence font face à ceux de la solidarité et de la colère qui s’installe. Ktari voulait réaliser un film populaire d’incitation à la lutte.

Ignoré par les jurys de Cannes sûrement « incommodés par la banalité meurtrière du petit racisme français » selon le critique Ignacio Ramonet, le film remporte le Tanit d’Or aux Journées Cinématographiques de Carthage (JCC 1976) et une mention spéciale à Locarno (1976).

Une discussion avec l’artiste Bouchra Khalili aura lieu à la suite de la projection du film.

Auditorium de LUMA Arles 35 avenue de Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

