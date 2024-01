LUMA Arles / Carte blanche à Bouchra Khalili Auditorium de LUMA Arles Pont-de-Crau, samedi 17 février 2024.

LUMA Arles / Carte blanche à Bouchra Khalili Projections et discussion Le Mouvement des Travailleurs Arabes traces et récits. Comment le film devient-il un moteur pour raconter l’histoire ? Samedi 17 février, 14h30 Auditorium de LUMA Arles Gratuit sur réservation

Début : 2024-02-17T14:30:00+01:00 – 2024-02-17T16:00:00+01:00

Le Mouvement des Travailleurs Arabes Traces et récits se concentre sur les luttes pionnières menées par le MTA, à l’intersection de la lutte syndicale, de la performance, du théâtre et du cinéma, ainsi que sur ses alliances filmiques et militantes avec le collectif Cinéluttes.

Samedi 17 février, à partir de 14h30

Le Mouvement des Travailleurs Arabes traces et récits

1er film : La Grève des ouvriers de Margoline de Jean-Pierre Thorn / Collectif Cinélutte

France | 1974 | 40 min.

Voix originale Français / Arabe Sous-titré en français

Le 21 juin 1973 se tient à Paris, salle de la Mutualité, un meeting du mouvement d’extrême-droite Ordre nouveau baptisé « Halte à l’immigration sauvage ». Les orateurs défilent pour exprimer « tout haut ce que beaucoup pensent tout bas », pendant que la contre-manifestation organisée dans la rue par des militants d’extrême-gauche est sévèrement réprimée par la police. Cet événement devient le point de départ de La Grève des ouvriers de Margoline. Produit pour la CFDT et réalisé par Jean-Pierre Thorne dans le cadre du groupe Cinélutte, le film sera l’un des premiers à se pencher sur la condition des travailleurs immigrés sans papiers en France, et où les travailleurs immigrés prennent la parole eux-mêmes.

2ème film : Mohamed de Daniel Julien

France | 1973 | 15 min.

Voix originale Français / Arabe Sous-titré en français

Réalisé par Daniel Julien, cet essai filmique reconstitue l’assassinat de Mohamed Diab, un travailleur algérien tué dans un commissariat de Versailles par le sous-brigadier Marquet le 29 novembre 1972. La reconstitution met en scène les différentes versions de la mort de Mohamed Diab, y compris celle issue de l’enquête des membres du CDVDTI (Comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés). Le CDVDTI a été créé conjointement par des membres du Mouvement des Travailleurs Arabes et leurs alliés Geneviève Clancy et Philippe Tancelin, membres de Al Assifa, la troupe du théâtre issu du MTA.

Une discussion avec l’artiste Bouchra Khalili aura lieu à la suite de la séance.

Auditorium de LUMA Arles 35 avenue de Victor Hugo, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

