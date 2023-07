[Atelier créatif] LUMA Arles : OooOoO, casquette en tête ! LUMA Arles Arles, 16 septembre 2023, Arles.

[Atelier créatif] LUMA Arles : OooOoO, casquette en tête ! 16 et 17 septembre LUMA Arles Entrée libre, sur réservation / Rendez-vous à l’entrée de La Tour

Atelier de customisation autour du patrimoine et du sport

LUMA Arles est un lieu d’expression vivant et ouvert à tous ! Accompagnés par un intervenant en street art, les médiateurs de LUMA Arles proposent de participer à un atelier de customisation d’accessoires de sport qui deviendront ainsi un support d’expression créatif et coloré, en lien avec l’œuvre OooOoO, sculpture skateable originale imaginée par l’artiste Koo Jeong A pour le Parc des Ateliers.

LUMA Arles Parc des Ateliers 35 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.luma-arles.org/ https://www.instagram.com/luma_arles/;https://www.facebook.com/LumaArles/ Entrée du site au 45 chemin des Minimes

13200 Arles Parking payant sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Adrian Deweerdt