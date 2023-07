[Visite commentée] LUMA Arles : un campus culturel du XXIᵉ siècle LUMA Arles Arles, 16 septembre 2023, Arles.

[Visite commentée] LUMA Arles : un campus culturel du XXIᵉ siècle
16 et 17 septembre

C’est sur l’ancienne friche industrielle du Parc des Ateliers qu’est installé LUMA Arles, lieu d’exposition, de recherche, de partage et de création. De la réhabilitation des ateliers ferroviaires à la construction de La Tour imaginée par Frank Gehry, en passant par la création de l’ambitieux jardin paysager et des collaborations artistiques originales, cette visite vous invite à comprendre les transformations qui ont rendues possible la création de ce centre culturel expérimental.

LUMA Arles
Parc des Ateliers
35 avenue Victor Hugo
13200 Arles

13200 Arles Parking payant sur le site

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

