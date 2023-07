Exposition LUMA Arles : Ahlam Shibli — Dissonant Belonging LUMA Arles, 35 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles, 2 juillet 2023, Arles.

En déployant des récits personnels, le travail d’Ahlam Shibli explore les façons dont l’histoire peut-être reconstituée à travers l’objectif photographique..

By unfolding personal narratives, Ahlam Shibli?s work explores the ways in which history can be reconstituted through the photographic lens.

Al desplegar relatos personales, la obra de Ahlam Shibli explora las formas en que la historia puede reconstituirse a través del objetivo fotográfico.

Ahlam Shiblis Arbeit untersucht die Art und Weise, wie Geschichte durch das Objektiv der Fotografie rekonstruiert werden kann, indem sie persönliche Erzählungen entfaltet.

