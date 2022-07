LUMA / Afrophon’ : Foire de livres d’art contemporain d’Afrique Arles, 4 juillet 2022, Arles.

LUMA / Afrophon’ : Foire de livres d’art contemporain d’Afrique

LUMA Arles, La Tour, 35 avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

2022-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-25 19:30:00 19:30:00

Arles

Bouches-du-Rhône

LUMA Arles présente la première édition d’Afrophon’, une foire de trois jours consacrée aux éditeurs indépendants et aux livres d’art contemporains africains. Afrophon’ rassemble une pluralité de voix éditoriales qui mènent une réflexion sur le médium du livre. Le programme public comprendra également des conférences, des ateliers et des présentations thématiques spéciales, par des praticiens émergents et établis. Afrophon’ invite les éditeurs de diverses régions du continent africain à partager leur travail avec leurs pairs, ainsi qu’à discuter des approches innovantes qui définissent l’évolution du rôle de l’édition artistique et indépendante dans la culture contemporaine.



À partir du 4 juillet et tout au long de l’été, la Salle de lecture Afrophon’ présente des publications contemporaines ainsi que des éditions rares d’éditeurs africains. Ces derniers révèlent comment l’édition offre un espace alternatif pour les pratiques curatoriales, éditoriales et artistiques dans les contextes africains.

reservation@luma-arles.org +33 4 65 88 10 00 https://www.luma.org/fr/arles/notre-programme/event/afrophon-4a06f75a-c8d1-4944-9770-3a479b211e05.html

Arles

