Passe le périph’, trace plein sud, direction ZOPAL City, le Dirty South où opère Lulu & The Comets, le plus « All Stars » des Brass Bands de banlieue.

Sur scène ou à la rue, Lulu & The Comets All-Stars, c’est depuis 20 ans et 2 albums, la passion intacte du Funk , du Jazz, du Hip Hop et des sons bien groovy, en direct de New Orleans.

Balancés par dix solides gaillards, dont le talent n’a d’égal que la puissance dégagée par une rythmique d’enfer (Drums & Sousaphone) accompagnée d’une section cuivre digne de Treme (trompettes, saxs, trombone), le bon groove et les flows bien posés de Lulu & The Comets All-Stars donnent la bougeotte et une irrésistible envie de s’agiter sur le dancefloor.

Pour le reste, Free your mind and your ass will follow…

