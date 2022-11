Lulu s’en va au pays de Noël, 18 décembre 2022, .

Lulu s’en va au pays de Noël



2022-12-18 16:30:00 – 2022-12-18

EUR 8 10 Lulu la girafe vit depuis toujours dans la savane, où il fait bien trop chaud.

Grâce à son long cou, Lulu aperçoit au loin une montagne blanche, c’est le pays de Noël, et elle rêve de pouvoir y aller.

C’est décidé, demain Lulu part à l’aventure, va découvrir le monde et peut être rencontrer au pays de Noël, un vieux monsieur au bonnet rouge qui lui offrira un petit bout d’hiver !



Au cours de son voyage, elle traversera les villes, les collines, le Far West et le pôle Nord pour arriver à son but, et elle rencontrera sur sa route pleins d’amis qui l’aideront dans sa quête…



Avec Léa Casanova

De 1 à 3 ans [durée 30 min]

La nouvelle grande aventure de Lulu la Girafe.

dernière mise à jour : 2022-11-21 par