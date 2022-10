Lulu sauve Noël

2022-12-11 – 2022-12-11 EUR 7.5 7.5 Lulu apprend que le Père Noël est malade et décide de lui rendre visite pour l’aider à préparer les milliers de jouets attendus par les enfants du monde entier. Elle traversera le pays des formes, le train des chiffres, la mer des émotions ou encore la pluie des couleurs pour aider son ami.



Mise en scène : Léa Casanova

Dès 1 an Aventure musicale de 6 mois à 6 ans. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

