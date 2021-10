Bordeaux Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux, Gironde Lulu la Tortue veut du soleil Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Muséum de Bordeaux – sciences et nature, le dimanche 14 novembre à 11:00

L’association Les Mains pour le dire présente des spectacles en voix, musique et langue des signes à destination du jeune public, ces représentations bilingues conjuguent l’auditif, le visuel, la musique, le conte et les décors. Tous les sens sont sollicités et chacun peut se saisir de ce moment ludique et culturel. Le spectacle Lulu la Tortue veut du soleil est proposé dans le cadre de la quinzaine de l’égalité “Une tortue attend le printemps bien au chaud dans sa petite carapace. Mais une ribambelle d’animaux, tous bien différents, ont d’autres projets pour elle… Embarquez pour une ronde de comptines, chansons et de signes qui ne manquent pas d’humour et qui feront découvrir la langue des signes française à toute la famille !” Durée : 30 à 40m + 15m d’ateliers Initiation/sensibilisation à la LSF

A partir de 9 mois – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T12:00:00

