A l’abordage ! Cinema et Théâtre Academy. Un spectacle musical de 9 mois à 6 ans ! « Lulu la pirate crochue » vous fera voyager à la recherche d’un trésor perdu. Son voyage sera ponctué de rencontres avec toutes sortes d’animaux marins.

Marionnettes, chansons, magie vous embarqueront dans le monde coloré de cette petite pirate…

