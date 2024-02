Lulu la coussacoise Atelier cuisine Coussac-Bonneval, vendredi 9 février 2024.

Lulu la coussacoise Atelier cuisine Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Rendez-vous chaque semaine, dans le tiers-lieu Lulu la Coussacoise dédié à l’artisanat, au fait-main et à la cuisine pour s’initier ou se perfectionner aux techniques artisanales. Un moment de découverte et de partage dans un lieu cosy et chaleureux suivi par un goûter partagé. Ce vendredi, c’est atelier cuisine. Découvrez tous les secrets du “croquant” de Toscane, le « Cantucci » avec Séverine Hostein. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 14:30:00

fin : 2024-02-09

6 Place Daniel Lamazière

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lululacoussacoise@gmail.com

