Lulu Bobo chante Noël

2022-11-23 – 2023-11-23 EUR 8.95 8.95 Comme tous les lutins, il fabrique des jouets au pays du père Noël. Comme tous les lutins, il n’a jamais quitté le pays du père Noël.



Mais Lulu Bobo n’est pas un lutin comme les autres. Il a un rêve. Il rêve de quitter la maison des jouets pour devenir l’assistant du père Noël, son fidèle compagnon ; celui qui l’aidera à livrer tous les cadeaux !



Le père Noël n'est pas au courant de ses intentions. Il ignore même jusqu'à son existence. Lulu Bobo réalisera t-il son rêve ?

