L’Ultrabal L’Alliage Olivet, vendredi 24 mai 2024.

L’Ultrabal Concert debout et dansant : venez enflammer le dancefloor ! Vendredi 24 mai, 20h30 L’Alliage Prévente : Plein tarif : 16 € • Tarif réduit : 11 €

Sur place : Plein tarif : 18 € • Tarif réduit : 13 €

Tarif – 12 ans : 7 € • Spectacle éligible PASS

Le bal est-il has-been ? Que nenni ! La troupe de l’Ultrabal le prouve à tous en redonnant vie aux fêtes d’antan, celles sur nos places de village, les soirs d’été. Valse et dub, madison et hip-hop, électro et musette… Elle invente des cocktails endiablés, sur un répertoire musical où tout est permis, pour danser sur la piste jusqu’au bout de la nuit.

Ce collectif de musiciens et chanteurs aux belles carrières entre en transe le temps d’une soirée hybride et inattendue. Edith Piaf, Harry Belafonte, France Gall, The Bangles, Donna Summer, Osvaldo Farres et bien d’autres encore sont revisités aux couleurs de l’Ultra Bal.

Le public se déhanche au son de l’accordéon, de la flûte traversière et encore de la contrebasse. Deux heures de voyage musical à travers les âges (de 1930 à nos jours), les genres, et même les contrées !

Alors, prêt à enflammer le dancefloor ?

L'Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

