L’Ultra Bal Le Nouveau Théâtre, 14 mai 2022, Châtellerault.

L’Ultra Bal

Le Nouveau Théâtre, le samedi 14 mai à 20:30

La bande de l’Ultra Bal réinvente le bal, entre chanson et dub, séga et hip hop, musette et électro. Entrez dans la transe d’un bal moderne, un voyage à travers les âges, les styles et les pays. L’Ultra Bal renoue avec les fêtes et les liesses d’antan, lorsqu’il était encore de bon ton d’attraper les hanches de son voisin et de se laisser aller à la danse des vivants. Voilà quelques années que ce collectif de musiciens et chanteurs aux carrières florissantes s’offre des soirées hybrides et inattendues. Fixi, chef en transe suprême, est entouré d’une brigade féminine explosive, d’invités changeants et d’un orchestre prêt à toutes les transgressions stylistiques de bon goût. Ensemble, ils inventent un bal métissé, trépidant et électrique, deux heures durant lesquelles le public est invité à danser sur un répertoire où tout est permis. Mêlant des compositions inédites au répertoire classique du bal, des années 1930 à aujourd’hui, L’Ultra Bal nous entraîne dans une valse à mille temps qui fait briller les regards et battre les cœurs. Edith Piaf, Johnny Cash, France Gall, Donna Summer et bien d’autres encore sont revisités aux couleurs de l’Ultra Bal. Prêts pour enflammer le dance floor ? Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€

Un cocktail aussi délicieusement rétro que farouchement moderne

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:30:00