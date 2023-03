L’ultra bal Chloé Lacan, Fixi, Zaza THEATRE JEAN VILAR, 31 mars 2023, VITRY SUR SEINE.

L’ultra bal Chloé Lacan, Fixi, Zaza THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:01 (2023-03-31 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Entre rave des enragés et fiesta des bienheureux, la troupe de l’Ultra Bal réinvente le bal, revisitant chanson et dub, séga et hip hop, musette et électro. L’Ultra Bal renoue avec les fêtes et les liesses d’antan, lorsqu’il était encore de bon ton d’attraper les hanches de son voisin et de se laisser aller à la danse des vivants. Un cocktail aussi délicieusement rétro que farouchement moderne ! Pendant plus de deux heures, le public est invité à danser sur un répertoire où tout est permis ! Mêlant des compositions inédites au répertoire classique du bal, des années 1930 à aujourd’hui, L’Ultra Bal nous entraîne dans une valse à mille temps qui fait briller les regards et battre les cœurs.chant, accordéon Chloé Lacan chant, guitare Gatica chant, flûte traversière Maïa Barouh chant, accordéon Zaza Fournier batterie, pads Arthur Alard accordéon, claviers, compositions, arrangements Fixi contrebasse, chant, beat-box James Sindatry guitare, chant Jean Yves Dubanton

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

