Cet évènement est passé GOÛTER MUSICAL ET VIN CHAUD L’ulphacette, 2 bis grande rue Saint-Ulphace Catégories d’Évènement: Saint-Ulphace

Sarthe GOÛTER MUSICAL ET VIN CHAUD L’ulphacette, 2 bis grande rue Saint-Ulphace, 23 décembre 2023, Saint-Ulphace. Saint-Ulphace Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 . Chacun peut apporter son instrument et venir jouer avec les musiciens sur place.

De plus, un nouveau piano est disponible à l’Ulphacette !

Nous vendrons du vin chaud, du cidre et jus de pommes pétillants. .

L’ulphacette, 2 bis grande rue

Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Saint-Ulphace, Sarthe Autres Code postal 72320 Lieu L'ulphacette, 2 bis grande rue Adresse L'ulphacette, 2 bis grande rue Ville Saint-Ulphace Departement Sarthe Lieu Ville L'ulphacette, 2 bis grande rue Saint-Ulphace Latitude 48.15882 Longitude 0.81744 latitude longitude 48.15882;0.81744

L'ulphacette, 2 bis grande rue Saint-Ulphace Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ulphace/