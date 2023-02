LULLY : TE DEUM CHAPELLE ROYALE, 11 mars 2023, VERSAILLES.

LULLY : TE DEUM

Distribution

Camille Poul Soprano

Claire Lefilliâtre Soprano

Cyril Auvity Ténor

Clément Debieuvre Ténor

Serge Goubioud Ténor

Benoît Arnould Baryton

Geoffroy Buffière Baryton-basse

Luc Bertin-Hugault Basse

Avec les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles

Les Epopées

Stéphane Fuget Direction

Présentation

A la Gloire de Dieu et du Roi : Exaudiat et Te Deum

Avec son Te Deum, le Surintendant de la Musique du Roi signe une partition considérable, qui fixe un genre “officiel” pour un siècle. C’est le 9 septembre 1677, en la Chapelle de Fontainebleau, que Lully dirige son Te Deum, composé pour le baptême de son propre fils aîné, en présence de Louis XIV, parrain de l’enfant. L’œuvre est à la mesure de l’évènement : chef-d’œuvre d’architecture musicale, l’effectif imposant requiert trompettes et timbales. Le Te Deum resta l’œuvre religieuse la plus jouée de son temps : mariage princier, victoire militaire, guérison du roi… 1677 est l’année des créations les plus somptueuses de Lully, composées pour un monarque au faîte de sa gloire, dont la tragédie d’Atys qui devient “l’Opéra du Roy”. De la dizaine de représentations du Te Deum dirigées par Lully, l’histoire n’a retenu que celle de l’église des Feuillants, qui causa la mort du compositeur en 1686 : c’est en battant la mesure, qu’emporté par le zèle il se perça le pied avec le bout de sa canne. Lully décéda de la gangrène le 22 mars 1687, mais son aura resta intacte jusqu’à la fin de la monarchie.

En complément de ce Te Deum destiné régulièrement à célébrer les victoires militaires ou les grands évènements du règne, le grand motet Exaudiat Te Dominus (1684) est lui aussi une glorification du Roi militaire, dont Dieu vient soutenir les armes. La fin du motet est grandiloquente à souhait et la pompe versaillaise est à son apogée : Seigneur, donne au Roi la Victoire ! Stéphane Fuget clôt ainsi les trois années de résidence au Château de Versailles consacrées à l’intégrale des Grands Motets de Lully, menée avec son ensemble Les Epopées, en leur adjoignant pour ce programme fastueux de Te Deum les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles : il atteint ainsi un effectif équivalent à celui que connut Louis XIV pour les exécutions de cette musique proprement royale…

Ce programme sera enregistré en CD pour le label Château de Versailles Spectacles

PROGRAMME

Jean-Baptiste Lully (1632 – 1687)

Te Deum

Exaudiat

CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une coupe de champagne offerts à retirer sur place.

N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89

