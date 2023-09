Lullaby for Daisy Pauline : visite-berceuse Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 25 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit Tous nos ate­liers sont gra­tuits et suivis d’un goûter. Informations & réser­va­tions :

publics@­be­ton­sa­lon.net / +33.(0)1.45.84.17.56 Visite-berceuse pour parents et enfants de 0 à 3 ans, entre chansons et chuchotements ! Tantôt chan­ton­nées, tantôt mur­mu­rées, par­fois même la bouche fermée, les ber­ceu­ses ryth­ment les jour­nées des nou­veau-nés. Dans cette visite ber­ceuse de l’expo­si­tion – pour cer­tain·es blot­ti·es dans les bras – il s’agira de décou­vrir l’uni­vers sonore de Pauline Oliveros. Composée pour sa nièce, la pièce Lullaby for Daisy Pauline invite à expé­ri­men­ter les oscil­la­tions et vibra­tions des cordes voca­les comme des cares­ses. Un temps parents enfants pour faire enten­dre et écouter peau à peau, en se lais­sant porter par le balan­ce­ment des corps. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208 +33145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208

Courtesy Rosa Mota Robles

