L’Ukraine et ses poètes Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre avec Ella Yevtouchenko, poétesse, musicienne, et traductrice ukrainienne et Bruno Doucey éditeur, romancier et poète.

Pour Ella Yevtouchenko et Bruno Doucey – que quelques milliers de kilomètres séparent – la poésie est affaire de rencontre, de résistance et d’espoir. Au début de la guerre en Ukraine, ils se sont engagés dans un travail de collecte et de traduction, que pas un missile n’est venu interrompre. Six mois plus tard, la parution de l’anthologie de la poésie ukrainienne qu’ils ont bâtie (Ukraine – 24 poètes pour un pays) coïncide avec le jour de l’Indépendance. Autour d’eux, avec eux, un bataillon de vingt-quatre poètes venus livrer une guerre à la guerre.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle