Formation : Adaptez facilement vos formations aux personnes en situation de handicap. Lukéa, 17 juillet 2023, Château-Gaillard. Formation : Adaptez facilement vos formations aux personnes en situation de handicap. Lundi 17 juillet, 09h00 Lukéa Inscriptions 450€ HT Objectifs pédagogiques Connaitre & Comprendre la notion de handicap appliqué au champ de la formation Connaitre & Comprendre le cadre réglementaire autour du handicap. Identifier les représentations et les enjeux à sensibiliser les équipes au handicap Identifier le réseau des partenaires spécialistes du handicap (Agefiph, Cap Emploi…) ainsi que les aides financières disponibles. Comprendre les attendus des différents indicateurs relatifs au handicap dans le référentiel Qualiopi et être en mesure d’y répondre. Élaborer une boite à outils pour l’accueil de PSH adaptée à son organisation Constituer un plan d’action à déployer dans son organisation. Profils des participants : Dirigeants, responsables/référents qualité en charge de la démarche d’amélioration continue dans son organisme de formation Formateurs débutants, occasionnels ou expérimentés Référents handicap dans un organisme de formation Rendre nos parcours accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités. Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap, nous vous accompagnons pour identifier les aménagements adaptés, des modalités, supports pédagogiques ou aides humaines pertinentes à prévoir.

N'hésitez à contacter notre référent handicap : rachel@lukea.fr

