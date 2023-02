LUKE WINSLOW KING THE WACKY JUGS L’ODEON, 18 février 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

LUKE WINSLOW KING THE WACKY JUGS L’ODEON. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Gratuit pour les moins de 8 an(s) LUKE WINSLOW KING a sorti 7 albums, fait une tournée aux USA en ouverture de JACK WHITE , partagé la scène avec TAJ MAHAL , ROSANNE CASH , les WHO!!! Son dernier opus “if These Walls Could Talk » a été enregistré à Memphis par Dominic Davis (Jack White, Willie Nelson, North Mississippi Allstars). Complice de toujours, le guitariste Roberto Luti illumine de ses interventions un album parfaitement réussi et qui reçoit des critiques enthousiastes. Sur scène Luke et son groupe propose une musique originale qui mixe parfaitement ses influences folksongs et Blues Roots, avec une pointe de Jazz, un zeste de Rock’n roll et une bonne dose de rythmes Louisianais. Un concentré d’énergie et un groove quasi sismique transcendé par les solos des 2 guitaristes. THE WACKY JUGS Hommage au Blues d’avant l’invention de la guitare électrique, aux perles rares qu’il faut dénicher tel des antiquaires, avec une place spéciale faite au Memphis Jug Band et à Sleepy John Estes, mais également du Skip James ou Tommy Johnson. Tantôt dans un esprit de restitution fidèle du groove bancal des jugbands, tantôt dans l’innovation sonore avec l’accordéon et la mandoline électrique, et des arrangements osés, qui rappellent que le Blues ne se résume pas au swing de la côte ouest ou au shuffle Chicago, mais c’est aussi une musique à danser comme le Jive New Orleans ou le Zydeco de Louisiane.

Votre billet est ici

L’ODEON TREMBLAY EN FRANCE 1 PLACE DU BICENTENAIRE Seine-Saint-Denis

Gratuit pour les moins de 8 an(s)

LUKE WINSLOW KING a sorti 7 albums, fait une tournée aux USA en ouverture de JACK WHITE , partagé la scène avec TAJ MAHAL , ROSANNE CASH , les WHO!!!

Son dernier opus “if These Walls Could Talk » a été enregistré à Memphis par Dominic Davis (Jack White, Willie Nelson, North Mississippi Allstars). Complice de toujours, le guitariste Roberto Luti illumine de ses interventions un album parfaitement réussi et qui reçoit des critiques enthousiastes.

Sur scène Luke et son groupe propose une musique originale qui mixe parfaitement ses influences folksongs et Blues Roots, avec une pointe de Jazz, un zeste de Rock’n roll et une bonne dose de rythmes Louisianais.

Un concentré d’énergie et un groove quasi sismique transcendé par les solos des 2 guitaristes.

THE WACKY JUGS

Hommage au Blues d’avant l’invention de la guitare électrique, aux perles rares qu’il faut dénicher tel des antiquaires, avec une place spéciale faite au Memphis Jug Band et à Sleepy John Estes, mais également du Skip James ou Tommy Johnson. Tantôt dans un esprit de restitution fidèle du groove bancal des jugbands, tantôt dans l’innovation sonore avec l’accordéon et la mandoline électrique, et des arrangements osés, qui rappellent que le Blues ne se résume pas au swing de la côte ouest ou au shuffle Chicago, mais c’est aussi une musique à danser comme le Jive New Orleans ou le Zydeco de Louisiane.

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici