LukaZ Sisters MARIGNY-LES-USAGES, Place de l'Eglise Marigny-les-Usages, samedi 15 juin 2024.

LukaZ Sisters L'esprit frivole et insouciant des années 50 à la manière des Andrews Sisters est bien présent et apporte à ce spectacle une bouffée d'air frais ! Swing vocal sur des arrangements jazz/rock ! Samedi 15 juin, 18h30 MARIGNY-LES-USAGES, Place de l'Eglise gratuit

Début : 2024-06-15T18:30:00+02:00 – 2024-06-15T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T18:30:00+02:00 – 2024-06-15T20:00:00+02:00

Un décor, une mise en scène qui rappellent les quais de gare, les salles d’embarquement d’aéroports. Avec l’appui de trois musiciens (guitare, basse, batterie), les trois chanteuses, trois pin-up pétulantes et pétillantes, soutiennent leurs compositions en anglais, français, allemand ou espagnol ! Tout y est fait pour dépayser le spectateur. Gaieté et bonne humeur règnent sur le plateau et dans la salle.

L’esprit frivole et insouciant des années 50, à la manière des Andrew Sisters, est bien présent et apporte à ce spectacle une bouffée d’air frais !

Swing vocal sur des arrangements Jazz/Rock.

MARIGNY-LES-USAGES, Place de l'Eglise Marigny-les-Usages 45760 Loiret Centre-Val de Loire

