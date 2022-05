Lukas Hofmann, Let It Go Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Lukas Hofmann, Let It Go

du vendredi 6 mai au samedi 7 mai à Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux

du vendredi 6 mai au samedi 7 mai à Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Performance de Lukas Hofmann** L’artiste tchèque Lukas Hofmann, accompagné de cinq performeurs, vous invite à une traversée du Capc. Comme une suite de tableaux vivants, _Let It Go_ – qui emprunte son titre à la chanson phare de La Reine des Neiges – développe une grammaire de gestes et d’actions qui prennent sources dans la mythologie, la religion et la culture pop. Il s’agit pour l’artiste de penser nos corps comme potentiellement liquéfiables, en les faisant se rencontrer, se heurter et se caresser. ____________________ Deux représentations (durée 2h) : * vendredi 6 mai, 20h * samedi 7 mai, 20h Les performances se dérouleront dans les galeries du rez-de-chausée. Gratuit, sur réservation. ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

// L'ACADÉMIE DES MUTANTES // Performance de Lukas Hofmann dans le cadre de L'Académie des Mutantes, le nouveau festival de performances du Capc qui se tiendra du 6 au 22 mai 2022.

