LUKARAOKÉ de la Saint Valentin ! Le Bijou Toulouse, mercredi 14 février 2024.

LUKARAOKÉ de la Saint Valentin ! Un Lukaraoké pour fêter la Saint Valentin ! Quelle belle idée ! Mercredi 14 février, 20h30 Le Bijou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T20:30:00+01:00 – 2024-02-14T22:00:00+01:00

Y’a un piano, y’a un pianiste. Y’a une liste avec des titres de chansons. Y’a des chansons françaises et puis des chansons pas françaises. Y’a trop de chansons pour imprimer toutes les paroles alors y’a un vidéoprojecteur pour les afficher en grand pour tout le monde. Et puis y’a toujours des gens qui veulent chanter seul·e·s, à deux, à trois ou à plein !

Alors on s’inscrit sur une petite liste, on attend son tour en écoutant les autres chanter et puis on vient entonner son p’tit air choisi !

Au Lukaraoké, y’a pas de bande son avec le texte qui défile sur des décors de cocotiers ou de vagues qui s’écrasent contre des falaises mais y’a Lucas au piano qui peut s’adapter à votre hauteur de voix, vous attendre et même vous aider quand vous en avez besoin !

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/lukaraok%C3%A914fev »}]

lukaraoké animation