Lu’K // Toulouse est en feu – L’Erreür & ses invité·es Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 26 mars 2024.

Lu’K // Toulouse est en feu – L’Erreür & ses invité·es R. A. P. Rythm And Poetry – Discussion & concert – Printemps des poètes Mardi 26 mars, 19h30 Médiathèque José Cabanis

Mardi 26 mars à 19h30

Lu’K est un rappeur toulousain de 27 ans. Dans son premier projet, Caverne, il se livre sur sa vie, son rapport au monde et sa place dans la société. Un rap tout-terrain avec des rimes aiguisées et tranchantes qui mettent les siens et sa ville à l’honneur. Il est l’instigateur du mouvement Toulouse est en feu qui réunit et valorise les artisans de la culture hip-hop de la Ville Rose. Surprise à prévoir en deuxième partie de soirée…

La Cave Po’ (Foyer) – prix libre

La Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Concert Tout public