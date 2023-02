Lujipeka (Tournée) L’USINE, 2 mars 2023, ISTRES.

Lujipeka (Tournée) L’USINE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 21:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

S'éloignant des textes kaléidoscopiques de Columbine, Lujipeka s'exprime sans filtre sur son premier album solo. « Montagnes Russes » reflète les sentiments fluctuants d'une jeunesse lucide et débrouillarde parfois tentée de tout plaquer ('Pas à Ma Place') mais capable au final de trouver même au plus profond du 'Seum' l'espoir que 'ça va aller'. De romances racontées qui méritent de bien finir en ruptures qui ne laissent qu'un champ de ruines, d'angoisses qui prennent à la gorge en punchlines qui jubilent, il fait écho à ce joyeux 'Bordel' dont est fait la vie et dont on chasse les ombres avec un pas de côté, une vanne bien envoyée. Un chaos qui vous emmène en haut, en bas et parfois au sommet.

L’USINE ISTRES RN 569 Rassuen Bouches-du-Rhone

S’éloignant des textes kaléidoscopiques de Columbine, Lujipeka s’exprime sans filtre sur son premier album solo. « Montagnes Russes » reflète les sentiments fluctuants d’une jeunesse lucide et débrouillarde parfois tentée de tout plaquer (‘Pas à Ma Place’) mais capable au final de trouver même au plus profond du ‘Seum’ l’espoir que ‘ça va aller’. De romances racontées qui méritent de bien finir en ruptures qui ne laissent qu’un champ de ruines, d’angoisses qui prennent à la gorge en punchlines qui jubilent, il fait écho à ce joyeux ‘Bordel’ dont est fait la vie et dont on chasse les ombres avec un pas de côté, une vanne bien envoyée. Un chaos qui vous emmène en haut, en bas et parfois au sommet.

