Lujipeka / Sam le moulin, 24 mars 2022, Marseille.

Lujipeka / Sam

le moulin, le jeudi 24 mars à 20:30

LA SAS Concerts, en accord avec Romance Musique, présente : ► Lujipeka (+SAM) ► Jeudi 24 mars 2022 ► Le Moulin ► Billetterie : [https://bit.ly/lujipeka-marseille](https://bit.ly/lujipeka-marseille) ______ LUJIPEKA Lujipeka ne s’arrête jamais. Sans attendre la reprise de ses concerts officiels, le jeune rappeur de 24 ans fraîchement émancipé du collectif rennais à succès Columbine a sillonné en van tout l’été les plages de France pour une tournée sauvage, simplement accompagné d’un sound-system, devant des centaines de kids chauffés à blanc par la sortie de son premier EP L.U.J.I et les premiers extraits de son album. Spontané et moderne, son premier album Montagnes Russes est à son image et reflète la liberté avec laquelle il écoute, écrit et compose. S’éloignant des textes kaléidoscopiques de Columbine, Lujipeka s’exprime sans filtre, au plus près de ses émotions, préférant la sincérité aux effets de manche. Cette façon décomplexée de voir le rap lui permet aujourd’hui de participer à la création en France d’une nouvelle pop alternative, comme le font à leur façon ses ainés : d’Orelsan à Post Malone, de Christine & The Queens à Lomepal, de Tyler, The Creator à Vald ! Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=NX_0SSJYnYE](https://www.youtube.com/watch?v=NX_0SSJYnYE) SAM SAM est un jeune rappeur originaire de Sens (89). Du haut de ses 22 ans, Sam interpelle par sa modernité, son écriture et sa technicité ; à la croisée des chemins entre le blues violent d’un Damso, la nostalgie aérienne de PNL et la technicité d’un Nekfeu. Aussi à l’aise dans l’égo-trip flamboyant qu’il est intense émotionnellement sur des sujets plus sensibles, sur des compos futuristes que sur du boom bap revisité ou des guitare-voix, Sam s’autorise tout.

25€

♫♫♫

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T23:30:00