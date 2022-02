LUJIPEKA Post Tenebras Rock Genève Catégorie d’évènement: Genève

[TCO Prod](www.tcoprod.eu) & [PTR](www.ptrnet.ch) présentent: LUJIPEKA EN CONCERT !!! LUJIPEKA [Instagram](https://www.instagram.com/lujipeka/) / [Facebook](https://www.facebook.com/Lujipeka) / [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=iUnf7uuuCBk&ab_channel=Lujipeka) Lujipeka ne s’arrête jamais. Sans attendre la reprise de ses concerts officiels, le jeune rappeur de 24 ans fraîchement émancipé du collectif rennais à succès Columbine a sillonné en van tout l’été les plages de France pour une tournée sauvage, simplement accompagné d’un sound-system, devant des centaines de kids chauffés à blanc par la sortie de son premier EP L.U.J.I et les premiers extraits de son album sorti le 5 novembre. De romances racontées sur un fond d’afro qui méritent de finir aussi bien que celles de ‘Hollywood’ en ruptures qui ne laissent qu’un champ de ruines (‘Plus Jamais Ca’). D’angoisses qui prennent à la gorge en punchlines qui jubilent, Montagnes Russes fait écho à ce joyeux ‘Bordel’ dont est fait la vie et dont on chasse les ombres avec un pas de côté, une vanne bien envoyée. Un chaos qui vous emmène en haut, en bas et parfois au sommet ! ——- Billets Prélocs : 32.- | Membres : 25.- | Sur place : 34.- ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT ——- Deviens Membre Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](bit.ly/3zI3v3g) ] ——- Transports Arrêt Palladium : 1, 14, 15, NC, NJ Arrêt Stand : 1, 14, 15, NA, NC, NJ, NK, NM Arrêt Bel-Air : 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 36, NA, NC, NE, NJ, NK, NO, NP, NT, NV Parking Hôtel des Finances (à 200m) Parking des Seujet (à 200m) Parking Gazomètres (à 700m)

