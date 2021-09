Lujipeka + PEET I 15.10.2021 I EMB Sannois EMB Sannois, 15 octobre 2021, Sannois.

Lujipeka + PEET I 15.10.2021 I EMB Sannois

EMB Sannois, le vendredi 15 octobre à 20:30

LUJIPEKA Vous le connaissez surement déjà comme la moitié de Columbine… Mais cette année, c’est en solo que revient Lujipeka. Pour la production de son premier single « Ahou », le Rennais s’est entouré de Junior Alaprod, SéKeyz et Heezy Lee, une belle équipe qui nous met l’eau à la bouche pour la suite… Et après l’avoir reçu sur la scène de l’EMB en 2017 (avec Columbine, justement) on peut vous dire que la soirée va être enflammée ! PEET Déjà connu pour ses nombreuses skillz au sein du groupe déjanté de bawlers, Le 77, PEET est un artiste autodidacte de la génération DIY. Beatmaker et rappeur, il enregistre tous ses sons dans son propre studio à Bruxelles. Au studio comme à la scène, PEET est dans son élément. Il a déjà enflammé les salles et festivals de Belgique (Ancienne Belgique soldout le 15 octobre dernier, Lokerse Feesten et le festival de Dour), mais aussi de France, de Suisse et du Québec. Plébiscité par les médias hip hop (Vice, Tarmac, Chase) et nominé aux Red Bull Music Awards 2019 pour son album ‘Mecman’, PEET est un artiste en constante évolution. INFOS COVID-19 //PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE// Dans le contexte actuel et dans l’attente de nouvelles mesures gouvernementales, les concerts peuvent être amenés à être adaptés, reportés ou annulés. Nous vous remercions pour votre compréhension. BILLETTERIE ► [[https://emb-sannois.org/billetterie/](https://emb-sannois.org/billetterie/)](https://emb-sannois.org/billetterie/) COMMENT VENIR ► Accès gare de Sannois // (Saint-Lazare <—> Sannois en 20 mn accessible avec la carte Navigo). ► Autoroute A15 sortie Sannois // (vers la D 170). ► Parking souterrain gratuit et surveillé, accès gare. INFOS ► 2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois . 01 39 80 01 39 [[.com@emb-sannois.org](mailto:.com@emb-sannois.org)](mailto:.com@emb-sannois.org) . [www.emb-sannois.org](http://www.emb-sannois.org) ► Horaires indiqués = ouverture des portes. Début des concerts 30 mn après l’ouverture des portes ► Accès facilité pour les personnes à mobilité réduites. Appelez-nous au 01 39 80 01 39. ► Si vous souhaitez venir avec un appareil photo, merci de nous contacter par avance à l’adresse mail [[communication@emb-sannois.org](mailto:communication@emb-sannois.org)](mailto:communication@emb-sannois.org) ou au 01.39.80.01.39. ► Accès interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’une personne majeure.

Tarif prévente 18 EUR Tarif réduit 16 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 14 EUR

Lujipeka, la moitié de Colombine sera accompagné par PEET en première partie, rappeur autodidacte de la génération DIY pou une soirée enflammée !

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T23:55:00