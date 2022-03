Lujipeka + Nanek Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lujipeka + Nanek Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 8 avril 2022, Nantes. 2022-04-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 20.00€Prévente 24.60€ Issu du collectif Columbine, le jeune Rennais se lance en solo, guidé par son goût immodéré pour la liberté. Un pied dans la pop, un autre dans un hip hop décalé et décomplexé, une nouvelle pop alternative sensible et spontanée. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/lujipeka-nanek

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Lujipeka + Nanek Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-04-08 was last modified: by Lujipeka + Nanek Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 8 avril 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique