**PASS VACCINAL OBLIGATOIRE** Lujipeka ne s’arrête jamais. Sans attendre la reprise de ses concerts officiels, le jeune rappeur de 24 ans fraîchement émancipé du collectif rennais à succès Columbine a sillonné en van tout l’été les plages de France pour une tournée sauvage, simplement accompagné d’un sound-system, devant des centaines de kids chauffés à blanc par la sortie de son premier EP L.U.J.I et les premiers extraits de son album. Spontané et moderne, son premier album Montagnes Russes est à son image et reflète la liberté avec laquelle il écoute, écrit et compose. Liberté qui le pousse à écouter aussi bien Booba que Justice, Stromae que Nirvana, à remixer Lil Nas X lors d’un freestyle à la radio, ou à collaborer avec les rappeurs Luv Resval et S.Pri Noir aussi bien qu’avec Cerrone, pionnier de la French Touch, qu’il a invité à coproduire avec Junior Alaprod (Damso, PLK, Koba LaD) le galvanisant ‘On ira’. Cette façon décomplexée de voir le rap lui permet aujourd’hui de participer à la création en France d’une nouvelle pop alternative, comme le font à leur façon ses ainés : d’Orelsan à Post Malone, de Christine & The Queens à Lomepal, de Tyler, The Creator à Vald. S’éloignant des textes kaléidoscopiques de Columbine, Lujipeka s’exprime sans filtre, au plus près de ses émotions, préférant la sincérité aux effets de manche. « Je ne représente rien, mais je le représente quand même » (‘Eclipse’) : Montagnes Russes reflète les sentiments fluctuants d’une jeunesse lucide et débrouillarde parfois tentée de tout plaquer (‘Pas à Ma Place’) mais capable au final de trouver même au plus profond du ‘Seum’ l’espoir que ‘ça va aller’. L’humour de Lujipeka également grince autant qu’il voit juste: la preuve avec le clip de ‘Putain d’Epoque’, pour lequel Luji a fait appel au spécialiste du cinéma d’horreur Olivier Afonso, qui croque à merveille la folie de ces derniers mois, à coups de zombies contemplés d’un air faussement blasé. YouTube LUJIPEKA – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UC-4NatkpQeYGNjFY4brrJzw) **Profitez-en avec le PASS CULTURE !** **Sinon la billetterie, c’est par :** [**là**](https://web.digitick.com/lujipeka-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-27-janvier-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8287187.html)

