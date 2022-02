Lujipeka – Krakatoa Krakatoa, 17 mars 2022, Mérignac.

Krakatoa, le jeudi 17 mars à 19:30

**Lujipeka** ne s’arrête jamais. Sans attendre la reprise de ses concerts officiels, le jeune rappeur de 24 ans fraîchement émancipé du collectif rennais à succès **Columbine** a sillonné en van tout l’été les plages de France pour une tournée sauvage, simplement accompagné d’un sound-system, devant des centaines de kids chauffés à blanc par la sortie de son premier EP **L.U.J.I** et les premiers extraits de son album. Spontané et moderne, son premier album **Montagnes Russes** est à son image et reflète la liberté avec laquelle il écoute, écrit et compose. Liberté qui le pousse à écouter aussi bien **Booba** que **Justice**, **Stromae** que **Nirvana**, à remixer **Lil Nas X** lors d’un freestyle à la radio, ou à collaborer avec les rappeurs **Luv Resval** et **S.Pri Noir** aussi bien qu’avec **Cerrone**, pionnier de la French Touch. Cette façon décomplexée de voir le rap lui permet aujourd’hui de participer à la création en France d’une nouvelle **pop alternative**. S’éloignant des textes kaléidoscopiques de **Columbine**, **Lujipeka** s’exprime sans filtre, au plus près de ses émotions, préférant la sincérité aux effets de manche. De romances racontées sur un fond d’afro qui méritent de finir aussi bien que celles de ** »Hollywood »** en ruptures qui ne laissent qu’un champ de ruines (** »Plus Jamais Ca »**). D’angoisses qui prennent à la gorge en punchlines qui jubilent, **Montagnes Russes** fait écho à ce joyeux ** »Bordel »** dont est fait la vie et dont on chasse les ombres avec un pas de côté, une vanne bien envoyée. Un chaos qui vous emmène en haut, en bas et parfois au sommet.

Lujipeka sera en concert au Krakatoa le 17 mars 2022 (co-production Rock School Barbey) !

