Centre Culturel John-Lennon, le jeudi 31 mars à 20:30

Fraîchement émancipé du collectif rennais à succès Columbine, Lujipeka défend désormais _Montagnes Russes_, un premier album solo spontané et moderne, reflétant la liberté avec laquelle il écrit, écoute et compose. Multipliant tant les influences que les collabs, Lujipeka acquiert une façon décomplexée de voir le rap, participant ainsi à la création en France d’une nouvelle pop alternative, à laquelle contribuent à leur façon ses aînés Orelsan, Lomepal ou Vald. **Tarifs : 26€ – 24€ – 20€** Avec la fédération Hiero Les Centres Culturels ne font pas de billetterie pour ce spectacle [https://www.youtube.com/watch?v=GxSGv-p9T9U&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=GxSGv-p9T9U&t=3s) Lujipeka présente « Montagnes Russes », son premier album solo spontané et moderne. Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne

