Luisa Miller – Verdi – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 11 avril 2023, Nantes.

Représentations : Vendredi 7 avril 2023 à 20h Dimanche 9 avril 2023 à 16h Mardi 11 avril 2023 à 20h Jeudi 13 avril 2023 à 20h

Représentations : Vendredi 7 avril 2023 à 20h Dimanche 9 avril 2023 à 16h Mardi 11 avril 2023 à 20h Jeudi 13 avril 2023 à 20h

Opéra – Production 2022. C’est en 1849, dans sa ville natale de Busseto, que Verdi écrit « Luisa Miller », son quatorzième opéra, dont l’histoire a pour cadre le Tyrol du XVIIe siècle et raconte les amours tragiques entre Luisa, fille d’un ancien soldat, et Rodolfo, le fils du comte Walter.En 1849, à Busseto en Italie, Verdi doit faire face aux préjugés des habitants, qui rejettent sa liaison avec Giuseppina Strepponi – d’où, peut-être, le thème de l’amour interdit dans Luisa Miller. Composé sur un livret de Salvatore Cammarano, et créé en 1849 au Teatro San Carlo de Naples, cet opéra est un tournant dans la production de Verdi. Il ouvre la voie vers sa célèbre « trilogie populaire » : « Rigoletto », « Le Trouvère » et « La Traviata », aussi bien du point de vue musical que du livret. Fini les sujets épiques, Verdi s’intéresse à présent au « drame bourgeois ». Inspirée de la pièce de Schiller, « Kabale und Liebe » (« Intrigue et Amour »), « Luisa Miller » prend place dans un village tyrolien du XVIIe siècle et met en scène l’amour impossible entre Luisa, fille de l’ancien soldat Miller, et Rodolfo, fils du comte Walter, destiné à épouser contre son gré la duchesse Federica. Rodolfo résiste et menace son père de révéler qu’il a assassiné son propre cousin pour prendre sa place. Mais, aidé par l’intendant Wurm, aussi amoureux de Luisa, le comte Walter fait arrêter Miller et contraint la jeune fille à écrire un billet dans lequel elle affirme avoir trahi Rodolfo. À la fin de l’opéra, dans un geste désespéré, Rodolfo s’empoisonne avec Luisa, juste avant qu’elle lui avoue son sacrifice. Distribution : Direction musicale : Pietro Mianiti Mise en scène et lumières : Guy MontavonAssistance à la mise en scène : Jean-François Martin Scénographie et costumes : Éric ChevalierDramaturgie : Arne LangerLivret : Salvatore CammaranoD’après « Kabale und Liebe » de Friedrich Schiller Le comte Walter : Cristian Saitta, basseRodolfo : Gianluca Terranova, ténor Federica, duchesse d’Ostheim : Lucie Roche, mezzo-sopranoWurm : Alessio Cacciamani, basseMiller : Federico Longhi, barytonLuisa : Marta Torbidoni, sopranoLaura : Marie-Bénédicte Souquet, soprano Orchestre National des Pays de la Loire Chœur d’Angers Nantes OpéraXavier Ribes, chef de chœur Opéra en italien, surtitré en français Durée : 2h45 (entracte compris)

