Cité de la musique, le vendredi 29 avril à 20:30

LUIS DE LA CARRASCA – GHARNATA Luis de la Carrasca présente son nouvel album Gharnata qui veut dire Grenade en arabe, ville dont il est originaire. Un hommage à l’héritage laissé par cette extraordinaire civilisation lors de son apogée. Ses paroles font référence à une valeur indispensable à l’humanité et qui englobe toutes les autres : l’amour universel et inconditionnel du vivant sur notre planète. La fusion et le plaisir des artistes virtuoses qui l’entourent témoignent de cette vibration commune et revendiquée. Luis de la Carrasca est un chanteur engagé et exigeant. Il nous livre aujourd’hui son combat avec une extrême sensibilité. Luis DE LA CARRASCA (Auteur-compositeur, chant, palmas et guitare), José LUIS DOMINGUEZ et Manuel GOMEZ (Guitare), Francois TAILLEFER (Cajon, percussions), Benjamin RAMOS (Contrebasse), Jérôme BOUDIN – CLAUZEL (Piano), Ana PEREZ (Chœurs, palmas)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫FLAMENCO♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:30:00