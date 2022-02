LUIGI MADONNA + MATT SASSARI + JACK OLLINS Cabaret Aleatoire, 25 février 2022, Marseille.

LUIGI MADONNA + MATT SASSARI + JACK OLLINS

Cabaret Aleatoire, le vendredi 25 février à 23:00

LINE-UP ▷ Luigi Madonna ( Drumcode, Second State, Redimension – Campani, IT) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/LuigiMadonnaBeat](https://www.facebook.com/LuigiMadonnaBeat) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/LuigiMadonna](https://soundcloud.com/LuigiMadonna) ▷ Matt Sassari (Panterre Records – Marseille, FR) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/Matt.Sassari](https://www.facebook.com/Matt.Sassari) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/matt-sassari](https://soundcloud.com/matt-sassari) ▷ JACK OLLINS (RenDez Vous – Marseille, FR) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/jack-ollins](https://soundcloud.com/jack-ollins) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/jackollins](https://www.facebook.com/jackollins) ▷ Luigi Madonna ↘︎ House, Old School Il devient DJ de premier plan dans le monde entier avec des sorties sur certains des meilleurs labels techno. Il absorbe l’influence de son Italie natale et de ceux qui l’ont précédé pour créer son propre son moderne et en constante évolution. ▷ Matt Sassari ↘︎ Tech House, Techno Marseille Export Mettant en œuvre son style live sans effort sur scène, les productions de Matt se sont avérées populaires, l’emmenant à travers le monde. Avec le soutien continu de Carl Cox, Adam Beyer, Joseph Capriati, Chris Leibing et Nicole Moudaber, l’avenir semble favorable pour Matt Sassari. ▷ JACK OLLINS ↘︎ House, Chicago Militant respecté Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets. Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter. MESURES SANITAIRES : Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

A partir de 6€

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

