Luigi Ghirri – Les années Marazzi 1975 – 1985 Institut culturel Italien, 10 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 20 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h

gratuit

L’Institut culturel italien de Paris présente une sélection de photographies inédites de Luigi Ghirri, conservées pendant des décennies dans les archives de l’entreprise de céramique Marazzi, entreprise italienne leader dans la production et la commercialisation de carreaux de céramique et de grès cérame.

L’exposition Luigi Ghirri. Les années Marazzi 1975-1985, sous le commissariat d’Ilaria Campioli, est réalisée en collaboration avec Archivio Luigi Ghirri et Marazzi Group. Luigi Ghirri (1943-1992), photographe à la renommée internationale, est considéré comme l’un des plus importants photographes italiens du XXe siècle. Son travail s’attaque aux codes de la photographie : les images qu’il produit ne sont pas des actes de mimésis ou des simples reproductions, mais des manières d’explorer la réalité. C’est en 1975 que Ghirri entre pour la première fois chez Marazzi, entreprise de céramique fondée dans les années 1930. Cette rencontre donne lieu à une relation tout à fait unique, à la fois pour sa durée, son intensité et ses résultats artistiques. En dix ans, Ghirri réalise pour Marazzi un important corpus de photographies. Libérés des canons de l’image publicitaire, ces clichés épousent totalement la recherche artistique et visuelle de l’artiste. Cette campagne photographique, à l’écart des pratiques commerciales, met au centre la céramique et les innombrables possibilités qu’elle offre, en termes de composition, de lumière et de couleurs.

© Eredi Luigi Ghirri Courtesy Marazzi