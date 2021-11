Luidji Metronum, 23 avril 2022, Toulouse.

### Rap Aujourd’hui, Luidji a vingt-deux ans. Passé par La Courneuve avant d’atterrir dans le sud-ouest parisien, il a déjà bien bourlingué et croisé suffisamment de bras cassés pour connaitre la valeur de son entourage actuel. Son histoire, c’est celle d’un ex-ado’ qui a bouffé du rap, en commençant par ceux qui étaient bastonnés à la radio : Eminem, 50 Cent ou Snoop Dogg. Une vraie éponge qui a exploré les profondeurs de Kazaa avant de creuser son propre sillon. Et commencé à gratter ses premiers textes, pour les poser vers quinze-seize ans. Un premier SkyBlog avec quelques morceaux suivis d’un paquet de retours enthousiastes ont servi de détonateur. Débordant de motivation, il sort en septembre 2009 sa première mixtape : Freshness. Un projet qui pose les fondations. Entièrement composé d’instrumentaux issus de Face B, il dévoile plusieurs titres majeurs, notamment « Nympho ». Mais surtout, Freshness décuple ses envies. Et Luidji passe la vitesse supérieure. Porté par un éclectisme certain, Station 999 est un savant mélange entre spontanéité et travail. Une approche en phase avec ses albums de chevets. Ceux dont il explique la réussite très simplement : « la réussite d’un album, c’est quand la moitié des morceaux ont été écrits tellement spontanément que ça en devient imparable ». Station 999 reste fondamentalement son projet. Le plus abouti… et le plus spontané. Toujours en quête de nouveautés, Luidji veut prendre de l’avance, apporter du neuf et changer quelque chose. On vous affranchit de la formule foireuse « d’album de maturité », ça fait un moment qu’il est bien mature. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=58254367) //www.youtube.com/embed/ht4L5nYfZio ### ![]() ### Infos pratiques * Samedi 23 avril 2022 de 20h à 23h * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil) * Bar & offre de restauration sur place

Tarif : 23€

