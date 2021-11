Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy LUI Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Durée :1h 28min Réalisateur : Guillaume Canet Interprètes : Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, Nathalie Baye Synopsis : Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. drame thriller Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:00:00

