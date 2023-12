Initiation au tricot Lugos, 19 décembre 2023 14:30, Lugos.

Lugos,Gironde

Vous voulez apprendre à tricoter ? Vous souhaitez passer un après-midi en bonne compagnie ? Venez nous retrouver le mardi 19 décembre de 14h30 à 16h30..

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Would you like to learn to knit? Would you like to spend an afternoon in good company? Come and join us on Tuesday December 19 from 2.30 to 4.30 pm.

¿Le gustaría aprender a tejer? ¿Quieres pasar una tarde en buena compañía? Ven y únete a nosotros el martes 19 de diciembre de 14:30 a 16:30.

Möchten Sie stricken lernen? Möchten Sie einen Nachmittag in netter Gesellschaft verbringen? Dann kommen Sie am Dienstag, den 19. Dezember von 14:30 bis 16:30 Uhr zu uns.

