Le Salla’amista visite le Sogul Lugos, 16 décembre 2023, Lugos.

Lugos Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16

Et si on parlait ensemble du bonheur ? Autour d’un café, le collectif de de Salles et de Lugos vous proposent un atelier « Café Philo » le samedi 16 décembre à 10h à la maison des associations de Lugos.

Sur inscription..

Et si on parlait ensemble du bonheur ? Autour d’un café, le collectif de de Salles et de Lugos vous proposent un atelier « Café Philo » le samedi 16 décembre à 10h à la maison des associations de Lugos.

Sur inscription.

Et si on parlait ensemble du bonheur ? Autour d’un café, le collectif de de Salles et de Lugos vous proposent un atelier « Café Philo » le samedi 16 décembre à 10h à la maison des associations de Lugos.

Sur inscription.

.

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Val de l’Eyre