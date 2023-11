Marché de Noël Lugos, 2 décembre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

La commune de Lugos, en collaboration avec l’AAPEL et l’Amicale Lugosienne, organise son marché de noël le week-end du 02 et 03 décembre 2023 de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Plus d’infos sur le site de la Mairie de Lugos..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Lugos, in collaboration with AAPEL and Amicale Lugosienne, is organizing its Christmas market on the weekend of December 02 and 03, 2023 from 10am to 6pm at the village hall.

More information on the Lugos Town Hall website.

El municipio de Lugos, en colaboración con la AAPEL y la Amicale Lugosienne, organiza su mercado de Navidad el fin de semana del 02 y 03 de diciembre de 2023 de 10h a 18h en la sala del pueblo.

Más información en la página web del ayuntamiento de Lugos.

Die Gemeinde Lugos organisiert in Zusammenarbeit mit der AAPEL und der Amicale Lugosienne ihren Weihnachtsmarkt am Wochenende des 02. und 03. Dezember 2023 von 10 bis 18 Uhr in der Festhalle.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Rathauses von Lugos.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de l’Eyre