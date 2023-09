« PETIT DEJEUNER COMPRIS » Lugos, 12 novembre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Rendez-vous à la salle des fêtes de Lugos pour découvrir la représentation théâtrale « Petit déjeuner compris »..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at the Salle des Fêtes in Lugos for a theatrical performance of « Petit déjeuner compris ».

Únase a nosotros en la Salle des Fêtes de Lugos para asistir a una representación teatral de « Petit déjeuner compris ».

Treffen Sie sich im Festsaal von Lugos, um die Theateraufführung « Frühstück inklusive » zu erleben.

