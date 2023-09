Atelier éveil musical Lugos, 25 octobre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Au Sogul Café le mercredi 25 octobre de 15h à 17h, c’est éveil musical pour les plus petits (à partir de 2 ans).

Découverte, initiation et toujours dans la bonne humeur. L’atelier se passera dans la salle de la garderie de l’école de Lugos..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the Sogul Café on Wednesday October 25 from 3pm to 5pm, it’s musical awakening for the little ones (aged 2 and over).

Discovery, initiation and always in a good mood. The workshop will take place in the nursery room at Lugos school.

En Sogul Café, el miércoles 25 de octubre de 15:00 a 17:00, iniciaremos a los más pequeños (a partir de 2 años) en la música.

Descubrimiento, iniciación y siempre de buen humor. El taller tendrá lugar en la sala infantil de la escuela Lugos.

Im Sogul Café findet am Mittwoch, dem 25. Oktober, von 15.00 bis 17.00 Uhr musikalische Früherziehung für die Kleinsten (ab 2 Jahren) statt.

Entdeckung, Einführung und immer mit guter Laune. Der Workshop findet im Raum des Kindergartens der Schule in Lugos statt.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre