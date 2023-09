Atelier faites le vous même Lugos, 7 octobre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Rendez-vous au Sogul Café pour apprendre à réaliser vos produits ménagers naturels.

Sur inscription..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at the Sogul Café to learn how to make your own natural household products.

Registration required.

Únase a nosotros en el Sogul Café para aprender a fabricar sus propios productos naturales para el hogar.

Inscripción obligatoria.

Treffen Sie sich im Sogul Café und lernen Sie, wie Sie Ihre natürlichen Haushaltsprodukte herstellen können.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre