Fête de la musique, 21 juin 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Rendez-vous à la plaine des sports pour écouter le groupe Pop&Co pour un voyage musical des années 1970 à nos jours

Côté restauration, nous aurons la présence de :

– Foods Truck : hot dog

– Aux Delices Churros : churros, crêpes, gâteau blanc manger coco et gâteau aux patates douces

– Aux Grands Gourmands : glaces et granités.

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous at the sports field to listen to the group Pop&Co for a musical journey from the 1970s to today?

On the catering side, we will have the presence of :

– Foods Truck : hot dog ?

– Aux Delices Churros: churros, pancakes, white cake eating coconut and sweet potato cake ?

– Aux Grands Gourmands : ice cream and granita ?

Ven al recinto deportivo a escuchar al grupo Pop&Co en un viaje musical desde los años 70 hasta nuestros días?

En cuanto a la restauración, contaremos con la presencia de :

– Foods Truck: perritos calientes ?

– Aux Delices Churros: churros, tortitas, tarta blanca, de coco y de boniato?

– Aux Grands Gourmands: helados y granizados?

Wir treffen uns in der Sporthalle, um die Gruppe Pop&Co auf einer musikalischen Reise von den 1970er Jahren bis heute zu hören?

Für das leibliche Wohl werden folgende Anbieter sorgen: :

– Foods Truck: Hot Dogs ?

– Aux Delices Churros: Churros, Crêpes, weißer Kuchen mit Kokosnuss und Süßkartoffelkuchen ?

– Aux Grands Gourmands: Eis und Granita ?

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Val de l’Eyre